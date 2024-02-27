مراسلة RT: طواقم الدفاع المدني الفلسطيني تتعامل مع حريق ضخم بمصنع في محافظة الخليل (فيديو)

قالت مراسلة RT مساء يوم الثلاثاء إن طواقم الدفاع المدني الفلسطيني ما زالت تتعامل مع حريق ضخم بمصنع في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأضافت أن عشرات طواقم الإطفاء من محافظات الخليل والقدس وأريحا وبيت لحم تعمل منذ أكثر من ساعتين على إخماد ألسنة اللهب.

وذكرت أن طواقم إطفائية بلدية الخليل بكل إمكانيتها وبمساندة ودعم الدفاع المدني الفلسطيني في الخليل والمدن المجاورة، تبذل قصارى جهدها في محاولة إخماد الحريق الهائل الذي نشب في شركة "رويال" الصناعية التجارية في منطقة ضاحية الرامة.

وناشد رئيس البلدية تيسير أبو سنينة المواطنين ضرورة الابتعاد عن موقع الحريق وإزالة مركباتهم من الطرق المؤدية للشركة وعدم عرقلة الطواقم من القيام بعملها

وأوضح أن المواد التي يتم استخدامها في المصنع سريعة الاشتعال، مشيرا إلى أن عملية السيطرة على الحريق الضخم يفوق قدرة وإمكانيات طواقم وفرق الإطفائية والإنقاذ

وأكد تيسير أبو سنينة على ضرورة تعاون جميع الجهات المختصة للسيطرة عليه.

منذ اكثر من ساعتين طواقم الدفاع المدني ما زالت تتعامل مع اخماد حريق مصنع في محافظة الخليل بعشرات طواقم الاطفاء من محافظات الخليل والقدس واريحا وبيت لحم pic.twitter.com/ac4d1MTENi — قناة القدس (@livequds) February 27, 2024

اخي العزيز هذا المصنع لاقربائي

عائلتي من محافظة الخليل

وهذا ليس للصهاينة وليس من صواريخ المقاومة .

وحتى صواريخ المقاومة لا تصل الى مدينة خليل الرحمن.

صحح الخبر لوسمحت

هذا مصنع بلاستيك ضخم ويخدم عمالة فلسطينية .ويخدم العائلات البسيطة .

ارجوك صحح الخبر pic.twitter.com/ABIIhVqSz8 — 🔻ابو فتحي🔻🇵🇸Abu fathi (@IZygher) February 27, 2024

المصدر: RT