بن كيران ينتقد "مثلية" رئيس الحكومة الفرنسية (فيديو)

انتقد أمين عام حزب "العدالة والتنمية" في المغرب، عبد الإله بنكيران، مثلية رئيس وزراء فرنسا غابرييل أتال ووزير الخارجية المرتبط به ستيفان سيجورنيه

وتأتي تصريحات بنكيران عشية الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني إلى الرباط.

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وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق تصريحات عبد الإله بنكيران، الذي قال: "لم أكن أتصور أن تسير الأمور بهذه السرعة في فرنسا، لدرجة أنه صار لديهم رئيس حكومة يفتخر بأنه مثلي جنسيا ومتزوج بوزير الخارجية".

وأضاف: "صرت أقول أي مصيبة هذه؟ فرنسا دولة ديغول وميتران وشيراك وغيرهم.. ما هذا الذي حدث في العالم".

وتابع قائلا: "إنه يفتخر بذلك (أي بمثليته) أمام البرلمان؟ كيف سيكون شعور أي فرنسي عادي حينما يذهب رئيس حكومته إلى دولة ما.. سيقول يعلم الله ماذا سيفعل هناك أو سيفعلون به؟".

وأردف بالقول "حينما ترى في فرنسا مثل هذه الأشياء، ألا تخاف على بلادك؟".

عبد الإله بنكيران: رئيس الحكومة الفرنسية مثلي جنسيا ومتزوج من وزير خارجيته pic.twitter.com/tJDqwu4R2h — يابلادي (@yabiladi_ar) February 25, 2024

المصدر: وسائل إعلام