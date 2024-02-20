لبنان.. فيديو يظهر استمرار اندلاع النيران لما بعد منتصف الليل إثر غارتين إسرائيليتين على جنوب صيدا

أفادت مراسلتنا في لبنان بأن النيران بقيت مندلعة إلى ما بعد منتصف ليل الاثنين، في مكان الغارتين الإسرائيليتين اللتين استهدفتا منطقة الغازية جنوب مدينة صيدا في عمق الجنوب اللبناني.

وأوضحت مراسلتنا أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية قامت عصر يوم الاثنين بشن غارتين على المنطقة الصناعية في منطقة الغازية (جنوب مدينة صيدا والتي تبعد أكثر من 30 كلم عن الحدود الجنوبية)، لافتة إلى أن الغارة الأولى استهدفت مستودعا تابعا لمعمل لصناعة المولدات يحوي على خزانات مازوت وزيوت ومعمل باطون، فيما استهدفت الغارة الثانية مستودعا آخر تابع لمعمل لتصنيع الحديد، بصاروخين.

وأسفرت الغارتان عن عدد من الإصابات الطفيفة في صفوف العمال.

وبقيت النيران مشتعلة في أحد المستودعين المستهدفين في المنطقة الصناعية بسبب اشتعال براميل المازوت المخزنة فيه، فيما طوقت القوى الأمنية المكان.

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الغارتين الإسرائيليتين على منطقة الغازية يوم الاثنين، أوقعتا 14 جريحا معظمهم من العمال السوريين والفلسطينيين.

في حين زعم الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة تابعة له قصفت منشأتين لتخزين الأسلحة تابعة لحزب الله بالقرب من مدينة صيدا في لبنان"، ردا على انفجار مسيرة قرب بحيرة طبريا شمال إسرائيل.

المصدر: RT + "الوكالة الوطنية للإعلام"