هرتسوغ: تطبيع العلاقات مع السعودية سيمثل "انتصارا على حماس"

دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ اليوم السبت السعودية إلى تطبيع العلاقات مع بلاده، قائلا إن ذلك سيمثل "انتصارا على حماس".

وقال هرتسوغ خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن: "إن من بين أهداف هجوم حماس على إسرائيل هو تعطيل المحادثات لإرساء العلاقات الإسرائيلية مع الرياض".

وأضاف أنه لهذا السبب تحديدا فإن المضي قدما مع السعودية سيكون انتصارا على ما فعلته حماس، قائلا، "لهذا السبب أعتقد أن المضي قدما نحو التطبيع وبذل كل الجهود التي يمكن بذلها يمثل فرصة تاريخية مهمة للغاية".

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا فيما يتعلق بالمناقشات الجارية بين المملكة والولايات المتحدة بخصوص مسار السلام العربي - الإسرائيلي.

وأضاف البيان: "كما أن المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأمريكية أنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق إن السعودية لا يزال لديها "اهتمام قوي" في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أوضح أن الحرب في غزة يجب أن تنتهي ويجب أن يكون هناك "طريق واضح وذو مصداقية ومحدد زمنيا لإقامة دولة فلسطينية".

وبعد أشهر من الجهود الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة لحمل السعودية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل والاعتراف بها للمرة الأولى، أوقفتها الرياض في أكتوبر في مواجهة الغضب العربي المتزايد بشأن الحرب التي أثارها هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة "حماس".

المصدر: أ ف ب