نائب نصر الله يشير إلى كيفية الوصول إلى شرق أوسط مستقل خال من الوجود الإسرائيلي

أكد نعيم قاسم، نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، أنه "لا يوجد أي حل في مواجهة الاستكبار والظلم واحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والأراضي الأخرى إلا بالمقاومة المسلحة".

وفي كلمة له، قال نعيم قاسم، نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله: "لا يوجد أي حل في مواجهة الاستكبار والظلم واحتلال إسرائيل للأراضي فلسطينية وأراض أخرى إلا بالمقاومة المسلحة، وهذه المقاومة عندما تحمل المنطلقات الإيمانية والاستعداد للتضحية ستكون منصورة بإذن الله".

وأضاف نعيم قاسم: "إننا نريد أن نحرر الأرض والإنسان معا، وهذا التحرير عندما يحصل بتراكم السنوات والعطاءات والشهداء، وسنكون أمام شرق أوسط مستقل خال من الوجود الإسرائيلي في منطقتنا".

وأردف نائب نصر الله: "إسرائيل في ذورة قوّتها تقتل المدنيين والاطفال ولا تستطيع مواجهة المقاتلين وهذا فشل، و"طوفان الاقصى" كشف ضعف إسرائيل ووضع المدماك لبداية الانهيار".

واستطرد: "المقاومة بعد مرور 4 أشهر ما زالت صامدة وتقاتل وتبرع وتتفنن في إيقاع الخسائر المؤلمة في صفوف العدو".

وفي كلمة له، أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أمس الجمعة، أن "المقاومة في لبنان تملك قدرة صاروخية هائلة ودقيقة تمتد من كريات شمونة إلى إيلات".

وكشفت آخر التقارير في لبنان أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على جنوب البلاد بلغت 252 قتيلا، بين مدنيين وصحفيين وعناصر في "حزب الله" و"حركة أمل".



وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد أكد أن إسرائيل ليس لها مصلحة في الحرب مع لبنان، "لكن عليها أن تستعد".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: "النشرة" + RT