رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: متضامنون مع الشعب الفلسطيني ونطالب بالعدالة

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد عن تضامن دول الاتحاد الإفريقي التام مع الشعب الفلسطيني، مطالبا بإقرار حق الفلسطينيين بدولتهم المستقلة.

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وقال موسى فقي محمد، اليوم السبت، خلال افتتاح أعمال قمة الاتحاد الإفريقي الـ 37 في أديس أبابا "نعرب عن كامل تضامننا مع الشعب الفلسطيني ونطالب بتحقيق العدالة".

وأضاف أن "غزة تتعرض للإبادة بشكل كامل، ويجب أن يتمتع الشعب الفلسطيني بكامل حريته وبدولته المستقلة".

وتابع "ندعم موقف جنوب إفريقيا ونطالب بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية ووقف القتل في غزة".

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ134، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور، فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة 28858 قتيلا، والجرحى 68667 منذ بدء الحرب.

المصدر: RT