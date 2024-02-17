مكافآت غير متوقعة له.. تفاعل كبير مع إلقاء رجل مصري البرتقال على شاحنات المساعدات لغزة (فيديو)

قال المصري ربيع أبو حسن، صاحب بادرة إلقاء البرتقال على شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة، إنه كان يتمنى أن يقدم الكثير لأهل غزة.

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وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب أمس الجمعة: "كل يوم لما برجع من الشغل أشوف نشرة الأخبار وأتابع أشقائنا في غزة أحزن عليهم".

وقال: "كان نفسى أقدم حاجة لهم، وعندما مرت أمامي الشاحنات أخذت من البرتقال ورميتها فوق الشاحنات وأنا سعيد".

وتابع: "الشعب المصرى بيحب الفلسطينيين، وبيعمل الخير دائما وفيه الخير، ودى أقل حاجة يقدمها الشعب المصرى تجاه أهلنا في غزة، وكنت أتمنى أن يكون عندى حاجات تانية أقدمها ليهم".

وعلق أديب قائلا: "رجل أعمال اتصل بينا وهيتكفل بمحل لعم ربيع بطل فيديو إلقاء البرتقال على سيارات المساعدات اللي رايحة غزة".

وأضاف: "البرتقال بتاع عم ربيع ذهب، رجل أعمال تواصل مع البرنامج الآن وأهدى عم ربيع رحلة عمرة ورحلة حج أيضا".

المصدر: RT