شاهد.. 10 آلاف شخص يجرون من أجل غزة في القاهرة

شارك نحو 10 آلاف شخص في ماراثون "الجري من أجل غزة" في القاهرة اليوم الجمعة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني والأشقاء في غزة.

وحضر المشاركون من 30 دولة هذا السباق، كما سيتم إرسال جميع عائدات الماراثون إلى المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان قطاع غزة.

ونظمت ماراثون "الجري من أجل غزة" نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد ووزير الشباب والرياضة.

المصدر: AP