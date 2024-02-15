مصر.. غرق سفينة قبالة سواحل سيناء والجيش المصري يتدخل

أعلنت وسائل الإعلام المصرية غرق سفينة تنزانية متجهة إلى السودان في البحر المتوسط، وذلك قبالة شواطئ شمال سيناء حيث تم إنقاذ طاقمها ونقله إلى ميناء العريش البحري.

وكشفت المصادر لموقعي "مصر تايمز" و"القاهرة 24" أن سفينة تجارية تنزانية كانت متجهة إلى السودان وعلى متنها 15 مدنيا هم طاقم المركب الذي غرق في عرض البحر المتوسط قبالة سواحل شمال سيناء وتم نقلهم إلى ميناء العريش لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت المصادر أن المصابين نقلوا على متن السفينة التجارية لميناء العريش البحري بعد انتشالهم من البحر إثر غرق مركبهم، حيث كان أغلبهم من الجنسية السورية.

وأوضح المصدر أن طاقم السفينة تعرض لاصابات متنوعة، وجاري علاجهم في ميناء العريش البحري، كما تم اخطار سفارة تنزانيا في القاهرة، وفى انتظار وصول مندوبيها مساء اليوم.

المصدر: مصر تايمز + القاهرة 24