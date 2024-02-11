القوات البحرية الجزائرية تنقذ بحارة أجانب

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية اليوم الأحد، عن عملية إنقاذ وإجلاء صحي في البحر لبحارة أجانب بسواحل ولاية تيبازة الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط غرب الجزائر العاصمة.

وأنقذت القوات البحرية الجزائرية، طاقم سفينة حاملة للراية الإسبانية كانت في حالة خطر على بعد ميل بحري شمال مدينة فوكة بولاية تيبازة، والتي كان على متنها بحارة من جنسية برتغالية وآخر من جنسية دومينيكان.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان: "تدخلت وحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية إثر تلقي المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ للمصلحة الوطنية لحرس السواحل لقيادة القوات البحرية لإشارة استغاثة، اليوم الأحد على الساعة 7:30 صباحا، من طرف سفينة جرف بحري المسماة « NOVADRAGAMAR » الحاملة للراية الإسبانية".

وأضاف البيان أن "الاستغاثة، مفادها تواجد السفينة في حالة خطر على بعد ميل بحري شمال مدينة فوكة بولاية تيبازة. والتي كان على متنها بحارة من جنسية برتغالية وآخر من جنسية دومينيكان".

وأشارت وزارة الدفاع إلى "إقحام حوامة البحث والإنقاذ AS-12 التابعة لسرب حوامات البحث والإنقاذ/ن ع 1. وكذا فرقة التدخل الساحلي ببوهارون التابعة للمجموعة الإقليمية لحرس السواحل شرشال، حيث تمكنت هذه الوحدات من إنقاذ وإجلاء طاقم السفينة إلى المستشفى العمومي بزرالدة من أجل التكفل بهم صحيا".

وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية على "الحرص الدائم والجاهزية التامة لوحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية على التدخل والمساعدة في البحر لإنقاذ الأرواح البشرية في جميع الظروف".

إقرأ المزيد

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية