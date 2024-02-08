تحطم مروحية جزائرية ومصرع طاقمها والسلطات تفتح تحقيقا في الحادث

لقي ثلاثة أفراد من طاقم مروحية عسكرية من نوع (171-MI) مصرعهم جراء سقوطها بضواحي مطار المنيعة في مدينة المنيعة الجزائرية، وأمر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بفتح تحقيق بالحادثة.

وفي رسالة التعزية التي بعث بها إلى عائلات الضحايا، أمر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة بفتح تحقيق في الحادثة.

حيث سقطت ليلة الأربعاء في حدود الساعة 21:00 بتوقيت الجزائر طائرة عسكرية قتالية من نوع (171-MI) تابعة لقيادة القوات الجوية بضواحي مطار المنيعة بالناحية العسكرية الرابعة كانت تقوم بطلعة تدريبية ليلية مبرمجة، مما أسفر عن مصرع طاقمها المتكون من ثلاثة أفراد.

المصدر: "الشروق"