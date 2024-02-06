قيادي في حماس: لدينا توجه للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية

قال القيادي في حركة "حماس" غازي حمد إن الحركة لديها "توجه للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

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وفي تصريحات لوكالة "رويترز"، أوضح غازي حمد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو يحاول إيهام الجميع أنه حقق أو سيحقق نصرا للحفاظ على ائتلافه الحكومي".

وتابع حمد: "الكثير من القضايا في اتفاق الإطار لم تكن واضحة وغامضة ولذلك استغرقنا وقتا للرد عليها".

هذا وقال بنيامين نتنياهو في تعليق يأتي بعد تسليم "حماس" ردها على مقترح الهدنة إن إسرائيل ستواصل القتال في غزة "حتى تحقيق النصر".

وأشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن رد حماس على إطار اتفاق لوقف النار في غزة مبالغ فيه بعض الشيء.

وقد سلمت حركة حماس مساء يوم الثلاثاء ردها على اتفاق الإطار في باريس لقطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور مع قياديي الحركة، ومع فصائل المقاومة.

وأشار أنتوني بلينكن إلى أن الإدارة الأمريكية تراجع رد "حماس" وستتم مناقشته مع الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء.

وأردف بلينكن: "ما زلنا نعتقد أن الاتفاق ممكن وضروري".

وقال مصدر مسؤول في حماس أن المشاورات الوطنية أدخلت تعديلات على مقترح باريس تتمثل بجداول زمنية واضحة وتتعلق بوقف إطلاق النار والإعمار وعودة النازحين وتوفير الإيواء العاجل وإخراج الجرحى ورفع الحصار.

بدوره، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية أن رد حماس على الاتفاق الإطاري يجعل قطر متفائلة.

المصدر: RT + "رويترز"