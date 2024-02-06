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نتنياهو تعليقا على رد حماس على إطار اتفاق وقف النار: سنواصل القتال بغزة حتى تحقيق النصر

الرئيس الأمريكي جو بايدن حول رد حماس: يبدو أنه مبالغ فيه بعض الشيء.. سنواصل التفاوض

أخبار العالم العربي

الرئيس الأمريكي جو بايدن حول رد حماس: يبدو أنه مبالغ فيه بعض الشيء.. سنواصل التفاوض
Sputnik
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن رد حماس على إطار اتفاق لوقف النار في غزة مبالغ فيه بعض الشيء.

وأضاف بايدن في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، "يبدو أنه مبالغ فيه بعض الشيء (رد حماس).. سنواصل التفاوض".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن "هناك ردا من حماس على اتفاق الإطار والمفاوضات بشأن الرهائن مستمرة ولا أريد الخوض في تفاصيلها الآن".

وأشار إلى أن هناك بعض التحرك إزاء اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف القتال في غزة.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه سيناقش رد حركة "حماس" على اتفاق محتمل للتهدئة مع الحكومة الإسرائيلية غدا الأربعاء، معتبرا أنه "من الضروري" التوصل إلى اتفاق.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في الدوحة الثلاثاء، بعد إعلان قطر إنها تلقت ردا من "حماس"، إنه "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.. لكننا ما زلنا نعتقد أن الاتفاق ممكن وضروري بالفعل، وسنواصل العمل بلا كلل لتحقيقه".

المصدر: وكالات

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