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مسؤولون إسرائيليون : حماس وضعت شروطا مستحيلة في ردها السلبي وإسرائيل لن توقف القتال

مصدر مصري مسؤول: القاهرة تسلمت رد حماس على اتفاق الإطار المقترح بشأن التهدئة في غزة وجاري مناقشة

أخبار العالم العربي

مصدر مصري مسؤول: القاهرة تسلمت رد حماس على اتفاق الإطار المقترح بشأن التهدئة في غزة وجاري مناقشة
Sputnik
القاهرة
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أفاد مصدر مصري مسؤول بأن القاهرة تسلمت ردا من حماس على اتفاق الإطار المقترح بشأن التهدئة في غزة.

وقال المصدر أنه يجري حاليا مناقشة تفصيلات الرد مع كافة الأطراف الفنية.

وسلمت حركة "حماس" مساء اليوم الثلاثاء، ردها حول اتفاق الإطار في باريس لقطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة.

وقالت "حماس" في بيان: "تعاملت الحركة مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى".

وثمنت الحركة "دور الأشقاء في مصر وقطر وكافة الدول التي تسعى إلى وقف العدوان الغاشم على شعبنا".

يتبع..

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