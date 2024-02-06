مسؤولون إسرائيليون : حماس وضعت شروطا مستحيلة في ردها السلبي وإسرائيل لن توقف القتال
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قال مسؤولون إسرائيليون إن حركة حماس وضعت شروطا مستحيلة في ردها على اتفاق الإطار في باريس و"جوابها هو لا".
ونقلت صحيفة يديعوت احرنوت عن المسؤولين الإسرائيليين قولهم "تقوم إسرائيل بتحليل رد حماس على اتفاق إطلاق سراح المختطفين وصياغة رد رسمي".
وقال المسؤولون الإسرائيليون إنه "في ظاهر الأمر، قالت حماس (نعم) للإطار، لكنها وضعت شروطا مستحيلة. وعلى أية حال، فإن إسرائيل لن توقف القتال. في ظل الظروف المستحيلة، فإن رد حماس يشبه الرد السلبي".
يتبع ..