"ذهاب وعودة".. RT تعرض في القاهرة فيلما من إنتاجها عن "العلاقات الروسية المصرية"

عرضت قناة RT Arabic بالتعاون مع السفارة الروسية في مصر الفيلم الوثائقي "ذهاب وعودة" المكرس للاحتفال بمرور ثمانين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر.

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وفي حفل العرض بدار الأوبرا المصرية، قدمت الفيلم رئيسة قناة RT العربية مايا مناع، ومؤلفة الفيلم أنيسة مراد، والمخرج كريم نجيب.

وقالت مايا مناع رئيس قناة RT العربية: "فريق RT على اتصال دائم مع ممثلي وسائل الإعلام المصرية الرئيسية، وفي إطار هذه الزيارة اتفقنا على التعاون مع صدى البلد وراديو مصر ونحن واثقون من أن تفاعلنا سيكون مثمرًا".

وتابعت: "RT العربية مستعدة لمشاركة إنجازاتها في مجال استخدام أحدث التقنيات في غرفة الأخبار وعلى الإنترنت، مؤكدة أن زملاءنا المصريين سيساعدون قناتنا على توسيع جمهورها في أكبر دولة في العالم العربي (مصر)".

الفيلم من إنتاج قناة RT Arabic وفكرة وإعداد أنيسة مراد، وإخراج كريم نجيب، والموسيقى التصويرية للفنانين المصريين أحمد ومحمد صالح.

حضر الحفل نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية خالد عمارة، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر كرم جبر، والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، والسفير الروسي لدى مصر غورغي بوريسينكو، بالإضافة إلى ممثلين عن وسائل الإعلام المختلفة.

ويروي الفيلم قصة مترجم عسكري سوفيتي أرسل في مهمة لمصر في الفترة من 1971-1973 وعودته بعد عدة عقود من الزمن سائحا إلى هذا البلد الذي أحبه والذي ربط جزءا كبيرا من حياته بتعلم ثقافته ولهجته. من خلال ذكريات البطل يستحضر الفيلم أهم المحطات التي دعمت أسس الصداقة بين البلدين.

تنقلنا ذكريات بطل الفيلم إلى الماضي الجميل، حيث يتذكر كيف كان الطلبة السوفييت والمستشرقون مولعين بالسينما المصرية، وكيف عاش في مساكن الضباط، حيث التقى أحد المحاربين القدامى المصريين وتبادل معه أطراف الحديث عن الماضي حين كان السوفييت يقفون مع الجيش المصري في خندق واحد.

ويجول الفيلم بعيني بطله في أحياء القاهرة الأصيلة، بدءا من خان الخليلي وصولا إلى الأحياء والمناطق الحديثة التي تشهد طفرة عمرانية كبيرة.

المصدر: RT