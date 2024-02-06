مديرة قناة RT العربية لـ"المصري اليوم": المهنية معيارنا في التعامل مع الوضع في غزة

قالت مديرة قناة RT العربية مايا مناع، إن التعامل مع الحرب الإسرائيلية على غزة يعتمد على معيار المهنية، باعتباره الهدف والنهج الموضوعي دون التعارض مع القيم الإنسانية.

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وأكدت مناع في تصريحات لموقع "المصري اليوم"، أن أبرز القضايا التي تقوم القناة بالتركيز عليها عربيا وإفريقيا هي نقل ما يحدث في العالم وفي الدول العربية بشكل خاص، وتحليل الاتجاهات بعيدة المدى، حيث أن العالم يمر بتحول هائل، ويبدو أن حياة البشرية ستتغير بشكل كبير في السنوات القادمة، وتابعت: "نحاول أن نفهم بأنفسنا ونساعد جمهورنا على فهم إلى أين نحن سائرون".

وفيما يتعلق بأوكرانيا، قالت إن الاختلاف الوحيد هو أنه لا يوجد مصدر باللغة العربية يعرف أكثر منا ويفهم بشكل أفضل خلفية كل ما يحدث في أوكرانيا وما حولها.

وذكرت أن عشرات الموظفين في القناة من الدول الناطقة باللغة العربية، بما في ذلك من مصر والجزائر والأردن والعراق ولبنان وليبيا وسوريا وموريتانيا والمغرب والسودان وتونس واليمن والإمارات العربية المتحدة، يعتمدون الشغف بالمهنة، والرغبة في النمو، والولاء لأخلاقيات المهنة كمبدأ أساسي في العمل.

ولفتت إلى أن القناة تقوم بتنفيذ برامج لتبادل الخبرات للصحفيين العرب من خلال دورات تدريبية للصحفيين المصريين والسوريين، وهناك مهمة إنشاء مراكز إقليمية جديدة، مشيرة إلى أن القناة افتتحت مكاتب لها في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق، وبالإضافة إلى الدول العربية، هناك مكاتب في فرنسا وإسرائيل وتركيا وإيران، لإطلاع الجمهور على الآراء المختلفة حول أهم الأحداث العالمية.

ولفتت مناع إلى أن القناة تعمل باستمرار على تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي وتدريب الصحفيين عليها ودمجها في مسارات العمل، وذلك بإدخال "مشاريع وتطبيقات تجريبية" في هذا السياق مصممة للتكامل بسلاسة مع أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي تطبيقات تم إنشاؤها خصيصًا للقسم العربي في القناة بهدف تحسين الكفاءة، فضلا عن تطوير جهاز متنقل متعدد الوظائف يوفر إمكانية البث المباشر على منصات وسائل التواصل الاجتماعي والبودكاست الرقمي، يجمع أحدث التقنيات ويمكن حمله بشكل مريح في حقيبة صغيرة.

المصدر: المصري اليوم