قناتا RT Arabic وصدى البلد المصرية توقعان مذكرة تعاون في مجال الأخبار وتبادل الخبرات

وقعت قناتا RT Arabic وصدى البلد المصرية في القاهرة مذكرة تعاون بحضور مديرة قناة RT الناطقة بالعربية، ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا المصرية النائب محمد أبو العينين.

وتنص المذكرة على تبادل التعاون في مجال البث التلفزيوني بين شركة "تي في- نوفوستي" الروسية التي تتبع لها قناة RT Arabic وشركة كليوباترا ميديا المصرية للقنوات الفضائية، وتشمل التبادل الإخباري والتعاون في إنشاء المحتوى وتبادل الخبرات بين الطرفين.

وبهذه المناسبة قالت السيدة مايا مناع مديرة قناة RT Arabic التي ترأست الوفد الروسي: "إن هذه الخطوة هامة لقناتنا من أجل تطوير العلاقات المباشرة مع القنوات الرئيسية في الإقليم"، مضيفة "نحن الآن لدينا تعاون مع قنوات مصرية، كذلك نظمنا فعاليات لتبادل الخبرات مع صحفيين مصريين في موسكو وخلال قمة روسيا-إفريقيا السنة الماضية، ولقد كانت التجربة مفيدة جدا للطرفين، كما أننا نخطط لمزيد من هذه التجارب بالتعاون مع البيت الروسي والسفارة الروسية في القاهرة".

كما علقت السيدة مناع في منشور لها على صفحتها الرسمية في تلغرام:

"توسيع تأثير RT العربية في مصر

اتفقنا على التعاون مع إحدى القنوات التلفزيونية المصرية الرئيسية - صدى البلد -سنتبادل معها المحتوى والخبرات.

توقيع المذكرة بالنسبة لنا يعني زيادة عدد متابعينا في أكبر دولة عربية، وبالنسبة للجانب المصري يعني الوصول إلى المستوى الدولي.

تم الترحيب بنا بحرارة شديدة وشكر خاص للنائب وكيل مجلس النواب رئيس قناة صدى البلد محمد أبو العينين.

من الرائع أن يكون لروسيا الكثير من الأصدقاء في الشرق الأوسط!".

المصدر: RT