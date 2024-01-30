حفتر يستقبل المبعوث الأممي إلى ليبيا ويؤكد دعم مساعيه لتحقيق تطلعات الليبيين

أكد قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر خلال لقائه مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، دعم مساعي البعثة الأممية لتحقيق تطلعات أبناء الشعب الليبي.

واستقبل المشير خليفة حفتر يوم الإثنين باتيلي في مكتبه بمدينة بنغازي.

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وقال مكتب الإعلام للقيادة العامة إن "الجانبين ناقشا خلال اللقاء التطورات السياسية وضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة".

وأضاف مكتب الإعلام أن باتيلي "أشاد بالمكانة المتميزة للقيادة العامة، ودورها الرئيسي في حفظ الأمن والاستقرار". فيما أكد حفتر "على دور البعثة الأممية، وأهمية بذل المزيد من الجهود المتوازنة للدفع بالعملية السياسية للأمام".

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القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر يستقبل في مكتبه بمقر القيادة العامة في بنغازي المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.



حفتر وباتيلي يناقشان التطورات السياسية وضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة.… pic.twitter.com/JYCB9tEWL9 — صحيفة الشاهد الليبية (@LyWitness) January 29, 2024

ويأتي اللقاء بعد يوم من اجتماع باتيلي بأكثر من 20 ممثلا عن الجهات الأمنية والعسكرية في غرب ليبيا بالعاصمة طرابلس أمس الأحد، في إطار جهود البعثة الأممية لإشراك جميع الأطراف الليبية، بما في ذلك الجهات السياسية الفاعلة والمؤسسات الرئيسية والأعيان والمكونات الثقافية والنساء والشباب، في مساعي حل الأزمة المستعصية في ليبيا.

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ووفق بيان أصدرته البعثة الأممية مساء أمس، حث باتيلي المجتمعين في طرابلس "على أداء واجبهم في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا، وتضميد جراح الماضي، وإعادة بناء البلاد"، مؤكدا أن "ليبيا ملك لجميع الليبيين، ولا يجوز أن تكون رهينة لأي فئة أو مجموعة من الأفراد".

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المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية