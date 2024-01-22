الجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم منشأة عسكرية لـ"حزب الله" اللبناني كان بداخلها أسلحة

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، إنه هاجم منشأة عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في بلدة مارون الراس بجنوب لبنان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه: "في وقت سابق اليوم، قصفت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي منشأة عسكرية في مارون الراس في جنوب لبنان.. تم العثور على العديد من إرهابيي حزب الله داخل المبنى".

وأضاف البيان: "بعد الهجوم على المبنى، تم تحديد العديد من الانفجارات الثانوية، مما يدل على وجود أسلحة داخل المبنى".

وأردف الجيش الإسرائيلي في بيانه: "بالإضافة إلى ذلك، قصفت ثلاث نقاط مراقبة ومجمع عسكري لحزب الله في مناطق مروحين وشحين والطيبة وطير حرفا في جنوب لبنان، كما قصفت قوات الجيش الإسرائيلي منطقتي كفركلا وبليدا في جنوب لبنان".

هذا وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن إسرائيل لن توقف إطلاق النار حتى لو أوقفه "حزب الله"، محذرا من أن الحرب ستكون "صعبة لإسرائيل، لكنها مدمرة بالنسبة لـ"حزب الله" ولبنان".

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف عسكرييه إلى 2672شخصا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين، استهدافه لموقع وجنود وقوة من "الجمع الحربي" الإسرائيلي جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وكان نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني علي ‏دعموش قد شدد على أن "كل التهديدات والوساطات والرسائل التي ‏يحملها الموفدون إلى لبنان لن تقفل جبهة الجنوب".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار وقصفا بالصواريخ بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.

المصدر: RT