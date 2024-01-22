"حزب الله" و"حماس" ينعيان عنصرين قتلا في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (صور)

نعى "حزب الله" اليوم الاثنين أحد عناصره الذي قتل بقصف إسرائيلي استهدف بلدة كفركلا جنوب لبنان. كما نعت حركة "حماس" أحد عناصرها، بعد إصابته في جنوب البلاد.

وقال "حزب الله" في بيان: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد سامح أسعد أسعد "أبو تراب" من بلدة كفركلا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

بدورها، نعت حركة "حماس" محمد باسم عزام (عماد) الذي قضى اليوم متأثرا بجراح أصيب بها خلال الاشتباكات الدائرة في جنوب لبنان، داعية إلى "استقبال موكب الشهيد الساعة 12 ظهرا أمام مدخل مخيم المية ومية إلى منزل العائلة، ثم ينطلق الموكب من مسجد الإمام علي إلى مقبرة صيدا في سيروب".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار وقصفا بالصواريخ بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.

وقد ارتفع عدد قتلى "حزب الله" منذ 7 أكتوبر إلى 165، بينهم نجل النائب محمد رعد.

وقتل في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان عدد من المدنيين بالإضافة إلى 3 صحافيين.

المصدر: RT