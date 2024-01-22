بري ينبه إلى محاولات إسرائيل لتوسيع الحرب

نبه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من محاولات إسرائيل لتوسيع الحرب، مشددا على الطروحات التي تريد تسويقها مرفوضة من قبل لبنان.

وقال بري في حديث لصحيفة "الجمهورية"، أنبه إلى "محاولات إسرائيل لتوسيع الحرب، معتبرة أن الظرف مؤات لها ربطا مع الدعم الأمريكي والدولي المتوفر لها في حرب الابادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة".

وأكد أنه "علينا عدم السقوط في ما ترمي اليه إسرائيل، وجَرّ لبنان إلى حرب بحسب توقيتها"، مشيرا إلى أن "هذه المحاولات تتجلى في توسيع دائرة اعتداءاتها تجاه لبنان، والتي باتت تطال مناطق بعيدة عن خط الحدود، إضافة إلى استهدافها المتعمد للمدنيين، وكذلك في تهديدات ضباط العدو، والطروحات التي تريد تسويقها حول ترتيبات معينة في منطقة الحدود تصب في مصلحة إسرائيل (على شاكلة إبعاد حزب الله الى شمال الليطاني)، وهي طروحات مرفوضة من قبل لبنان".

وأضاف: "أكدت لكل الموفدين أننا متمسكون بالقرار 1701 والتزامه بتطبيقه، ووجوب إلزام إسرائيل بتطبيقه".

المصدر: RT