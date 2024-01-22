الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل حفل ضخم بمشاركة السيسي وبوتين

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي عن حفل ضخم سيشارك فيه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي يخص مشروع محطة الضبعة النووية.

وأوضح فهمي أن الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين سيشاركان عبر تقنية الفيديو كونفرانس في مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع بمحطة الضبعة النووية في الـ23 من يناير الجاري.

وأوضح في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام" أن الرئيس السيسي سيلقي كلمة في هذه المناسبة في الـ23 من يناير.

وحول أهمية المشروع ودخول مصر عصر الاستخدام السلمي للطاقة النووية، أكد أن هذا المشروع يشكل في الأساس أهمية كبيرة للغاية لعدة اعتبارات حيث يعد المشروع استكمالا للتعاون الوثيق بين مصر وروسيا في عدة مجالات، خاصة وأن التعاون بين البلدين تعاون تاريخي بدأ منذ فترات سابقة إبان إنشاء السد العالي، ويعود هذا التعاون حاليا من خلال مشروع ضخم للغاية، وهو مشروع محطة الضبعة النووية للاستخدام السلمي للطاقة النووية في توليد الكهرباء.

وأشار إلى أن هذه المرحلة من الصبة الخرسانية تعتبر بداية مرحلة الإنشاءات الكبرى لكل الوحدات النووية في المشروع والذي مقرر له وفق الجدول الزمني الانتهاء في عام 2028 ودخوله مرحلة التشغيل.

وأوضح أن هذه الفترة ليست طويلة مقارنة بتنفيذ مشروع مهم كمشروع محطة الضبعة وبهذا الحجم خاصة في هذا التوقيت وأهميته لتوليد الكهرباء ونقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية، بإلإضافة إلي مساهمة المشروع في الطاقة النظيفة والآمنة وقليلة التكلفة وطويلة الأمد.

ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضا حكوميا ميسّرا للقاهرة.

كما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين في ديسمبر 2017 الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة.

وستضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.

وتشيد شركة "روسآتوم" الروسية محطة "الضبعة" بأفضل التقنيات وأعلى معايير الأمان والسلامة عالميا، حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: الأهرام