"القسام" تعرض مشاهد من استهدافها لجنود وآليات ومبانٍ تتحصن بها قوات الجيش الإسرائيلي (فيديو)

عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من استهداف مقاتليها لجنود وآليات ومبان تتحصن بها قوات الجيش الإسرائيلي على تخوم مدينة غزة.

ونشر الإعلام العسكري في كتائب "القسام" مقطع فيديو يظهر "استهداف مجاهدي القسام لجنود وآليات ومبان تتحصن بها قوات العدو على تخوم مدينة غزة".

وأعلنت كتائب "القسام" اليوم الأحد أنها "استهدفت دبابة صهيونية من نوع "ميركفا" بقذيفة "الياسين 105" شرق منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة".

وقالت "القسام" إنها "دكت تحشدات العدو شرق حيي التفاح والدرج بقذائف الهاون"، مؤكدة "تحقيق إصابات مباشرة في صفوف جنود العدو".

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل عسكري إضافي لترتفع حصيلة قتلاه إلى 532 عسكريا منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي.

هذا ونشرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، توضيحا مفصلا ترد فيه على "ادعاءات وأكاذيب الاحتلال" حول الأحداث التي جرت في يوم السابع من أكتوبر وما يليها من "قتل أطفال واغتصاب نساء وغيره".

ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم السابع بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

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وذكرت وزارة الصحة في غزة إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 178 قتيلا، وأصيب فيها 293 آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية.

المصدر: RT