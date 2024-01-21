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واشنطن تطالب إسرائيل بتوضيح مقتل فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية في الضفة الغربية

أخبار العالم العربي

واشنطن تطالب إسرائيل بتوضيح مقتل فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية في الضفة الغربية
Sputnik
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طالبت وزارة الخارجية الأمريكية إسرائيل بتوضيح مقتل مواطن أمريكي في الضفة الغربية.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن العمل جار من أجل كشف ملابسات مقتل المواطن الأمريكي.

وأشارت إلى تقديم طلب للسلطات الإسرائيلية لتقديم مزيد من المعلومات حول مقتل المواطن الأمريكي.

وقتل المواطن الأمريكي توفيق حافظ عجاق (17 عاما) يوم الجمعة برصاص القوات الإسرائيلية شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصدر في مجمع فلسطين الطبي برام الله، أن "حجازي أصيب برصاصة في رأسه، ووصفت إصابته بالحرجة، قبل أن يعلن عن مقتله".

وفي وقت سابق، انتقد والد عجاق الحامل للجنسية الأمريكية الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل.

وجاء انتقاده هذا خلال تشييع ابنه يوم السبت في قرية المزرعة الشرقية الواقعة بالضفة الغربية والتي تقطنها العائلة.

المصدر: الأناضول

 

 

 

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