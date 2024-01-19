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الناطق العسكري المصري: إحباط عملية تهريب مخدرات عبر الحدود ومقتل 3 من المهربين

أخبار العالم العربي

الناطق العسكري المصري: إحباط عملية تهريب مخدرات عبر الحدود ومقتل 3 من المهربين
Legion-Media
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أعلن المتحدث العسكري المصري يوم الخميس أن ثلاثة من مهربي المخدرات قتلوا خلال عملية جرت لإحباط محاولة تهريب على الحدود المصرية الإسرائيلية.

ذكر المتحدث أن الجيش المصري أحبط "محاولة تهريب لمواد مخدرة تزن حوالى 300 كلغم من المواد المخدرة المختلفة.

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وتؤكد القوات المسلحة مواصلة جهودها لتأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وهذا هو الحادث الثاني من نوعه خلال أيام قليلة. وكانت السلطات المصرية قد أحبطت يوم الاثنين الماضي محاولة مشابهة بالقرب من معبر "العوجة" (نتسانيا) الحدودي مع "إسرائيل" على بعد 40 كلم عن معبر رفح. وخلال عملية تبادل إطلاق النار القي الجيش المصري القبض على ستة مهربين وقتل شخص واحد.

المصدر: RT

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