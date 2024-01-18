الجيش المصري يختبر قوته المدفعية

أعلنت القوات المسلحة المصرية أن رئيس أركان حرب الجيش المصري أسامة عسكر شهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات المدفعية بالمنطقة المركزية العسكرية.

إقرأ المزيد

ووفقا لبيان الجيش المصري شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات المدفعية بالمنطقة المركزية العسكرية وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ المهام التى توكل إليها كافة.

وبدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذى تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدة المصطفة بعد تطويرها ورفع كفاءتها لدعم قدرتها لتكون عند أعلى درجات الاستعداد القتالى، أعقبه مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على القوات المصطفة للاطمئنان على جاهزيتها.

المصدر: RT