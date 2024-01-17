قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب ووسط وشمال قطاع غزة

سقط عشرات المواطنين الفلسطينيين بين قتيل وجريح مساء يوم الأربعاء، إثر قصف إسرائيلي استهدف جنوب ووسط وشمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن "عددا من المواطنين استشهد وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في قصف الطيران الإسرائيلي ومدفعيته لجنوب ووسط وشمال قطاع غزة".

وشن الطيران الإسرائيلي غارات متفرقة على خان يونس جنوب القطاع، خاصة محيط منطقتي "قيزان النجار" و"البطن السمين"، كما نسف مربعا سكنيا جديدا وسط المدينة.

وأوضحت الوكالة أن "مواطنين قتلا في رفح، وأصيب آخرون بعد استهداف الجيش الإسرائيلي مجموعة من المواطنين، كما انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ عددا من الشهداء والجرحى، من تحت أنقاض منزل عائلة الحوت بمخيم الشابورة، بعد تعرضه لقصف من طيران الاحتلال".

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هذا وقصف الطيران الإسرائيلي مخيمي المغازي والبريج وسط القطاع، فيما "استشهد ثلاثة مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، بعد استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين في محيط شارع أبو حسني".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عدد الضحايا ارتفع إلى 24450، بالإضافة إلى أكثر من 61500 جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.

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ومع دخول الحرب على غزة يومها الثالث بعد المئة، تستمر الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ في ظل وضع إنساني كارثي، مع تزايد المخاوف من تدحرج شرارة الحرب في الإقليم.

المصدر: RT