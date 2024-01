تفاصيل انتحار فتاة مصرية من فندق شهير وترديدها كلمات في حب إسرائيل (فيديو)

🔁🔁🔁🔁101

🔴🔴🔴🔴

الى جهنم وبئس المصير انت ومن تناصريهم…



فتاه مصرية كانت بتعمل تيك توك في حب اسرائيل من فوق فندق فيرمونت على النيل وكانت تقول for the love of Israel

والحمد لله قطعت تذكرتها بيدها … عقبال عمها العميل … pic.twitter.com/pms1imwPiX