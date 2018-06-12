انتحار مصري من أعلى برج القاهرة لسبب محزن

انتحر طالب مصري أمس الإثنين، بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة أحد أشهر المعالم في مصر لتتمزق جثته بعد ارتطامها بالأرض.

وذكرت وسائل الإعلام المصرية أنه انتقل فريق من النيابة العامة المصرية إلى مكان الواقعة، وأجرى المعاينة المبدئية بعد أن تلقى رجال الشرطة بلاغا بانتحار الطالب.

وتبين لرجال المباحث المصرية عقب الوصول إلى مكان الحادث، أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 19 سنة كان طالبا في معهد فني.

وكشفت التحريات عن أن الطالب انتحر بسبب تغيبه عن أداء امتحان آخر العام وخاف من عقاب والده، فأقدم على الانتحار.

المصدر: "المصري اليوم"