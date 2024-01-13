ليبيا.. ترحيل مهاجرين لإصابتهم بأمراض مميتة ومصر تطالب بالحسم مع عصابات الهجرة

قررت السلطات الليبية ترحيل عشرات المقيمين والمهاجرين لإصابتهم بأمراض معدية مثل الإيدز والتهاب الكبد الوبائي ولأسباب تتعلق بالهجرة غير الشرعية .

وأعلنت السلطات الليبية قرارها ترحيل عشرات المصريين والأفارقة بعد ثبوت إصابتهم بأمراض معدية، وقامت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة بنغازي بنقل نحو 78 مهاجرا غير شرعي من الجنسية المصرية من مركز إيواء وترحيل قنفوذة إلى منفذ أمساعد البري.

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وجاء هذا الإجراء تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم، مضيفة في بيان لها أن من بينهم 2 ثبت إصابتهما بأمراض معدية مثل الإيدز والوباء الكبدي.

وفي الإطار نفسه، أعلنت السلطات ترحيل 27 مهاجرا غير شرعي دخلوا الأراضي الليبية بطرق غير قانونية، ومن ببنهم 14 مصريا، مضيفة أنه تم ترحيلهم عبر منفذ أمساعد البري، فضلا عن 13 سودانيا وتشاديا تم تسليمهم إلى مركز إيواء قنفوذة ليتم ترحيلهم إلى بلادهم.

كما كشفت السلطات الليبية أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الواحات، قام بترحيل 87 شخصا مصابين بوباء الكبد والإيدز، وهم 17 سودانيا و62 تشاديا ومصريان و2 من بنغلاديش و4 إثيوبيين.

يشار إلى أنه قبل شهرين قررت السلطات الليبية ترحيل 600 مصري دخلوا أراضيها بطرق غير شرعية.

وذكر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي في طرابلس وقتها، أن السلطات قررت ترحيل 600 مهاجر مصري إلى بلادهم عبر معبر أمساعد الحدودي.

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في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية أحبطت سلطات ليبيا في يوليو الماضي محاولة مئات المهاجرين غير الشرعيين السفر إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية، بينهم 25 طفلا مصريا تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما.

وأوضحت أنه تم ضبط مئات المهاجرين في مخزن إيواء بمدينة طبرق قبل سفرهم إلى إيطاليا، بينهم 25 طفلا غالبيتهم من قرية واحدة بمحافظة الشرقية شمال مصر.

مطالبة بموقف حاسم ضد المهربين

من جهتها، نددت مصر من قبل باستمرار قيام العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية باستغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، معرضة حياتهم لمخاطر الموت، مطالبة بوقفة حاسمة تجاه هذه العصابات.

وأكدت أنها اضطلعت بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لوضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية وكل من تسول له نفسه الانخراط في تنظيمها أو تيسيرها، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود تمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية.

المصدر: RT