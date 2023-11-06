ليبيا ترحّل 600 مصري من أراضيها

أفاد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية الليبية الاثنين، بترحيل 600 مصري دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.

وقال اللواء محمد بريدعة، وكيل الشؤون الأمنية بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية: "تنظم اليوم عملية ترحيل من العاصمة طرابلس لـ600 مواطن مصري دخلوا بطريقة غير شرعية إلى الأراضي الليبية"، بحسبما نقلت وكالة "AFP".

وذكرت الوكالة: "ظهر مئات الشباب وهم يرتدون قمصانا رمادية أو بيضاء وسراويل سود، ويستجيبون لنداء الضابط قبل حصول كل منهم على تصريح مرور، وفي موقف السيارات، كانت في انتظارهم نحو عشر حافلات لإعادتهم إلى معبر السلوم الحدودي (المصري)، أقصى شرق ليبيا".

وأشارت الوكالة إلى أن ليبيا أصبحت مركزا لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا من طريق البحر، وأكدت أن العديد من المصريين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية معرضين حياتهم للخطر. لكن آلافا آخرين يعيشون في ليبيا منذ سنوات، ويعملون في الزراعة والبناء والتجارة، لا سيما حول العاصمة.

وفي بداية يونيو الماضي، نشرت وسائل إعلام ليبية مقاطع فيديو لم يتم التحقق من صحتها، تظهر نحو ألف مصري طردتهم سلطات شرق البلاد، وأجبروا على الوصول إلى الحدود المصرية سيرا في ظل حراسة عسكرية.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن البيانات التي جمعتها الأمم المتحدة بين مايو ويونيو 2023، تشير إلى وجود أكثر من 700 ألف مهاجر على الأراضي الليبية.

المصدر: AFP