أكثر من 30 ألف مهاجر غير شرعي عبروا الحدود البيلاروسية البولندية منذ بداية العام

أفاد موقع Onet نقلا عن تقرير داخلي لحرس الحدود البولندي، بأن أكثر من 30 ألف مهاجر غير شرعي عبروا الحدود البيلاروسية البولندية منذ مطلع العام.

ويشار إلى أن بولندا قامت بتركيب سياج على الحدود مع بيلاروس، يبلغ طوله 186 كيلومترا، وارتفاعه خمسة أمتار، وبلغت تكلفته 1.6 مليار زلوتي (حوالي 400 مليون دولار). وقد تم تجهيز السياج العازل بكاميرات الرؤية الليلية وأجهزة استشعار الحركة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.

إقرأ المزيد

وقال الموقع: " السياج على الحدود البولندية البيلاروسية مليء بالثغرات، ومنذ بداية العام، عبره المهاجرون أكثر من 30 ألف مرة، ووصل منذ ذلك الحين إلى ألمانيا 13 ألف شخص منهم".

لكن ستانيسلاف زارين، المتحدث باسم الوزير المنسق لعمل الأجهزة الأمنية البولندية دحض هذه المعلومات. وقال: "هذه الأرقام من مصادر غير معروفة. هناك تلاعب بالبيانات. تم الاستناد لتقرير لحرس الحدود لم يسمع به أحد في هذه المؤسسة".

وشدد المسؤول البولندي على أن "السياج مع بيلاروس، يؤدي مهمته بشكل جيد ويقف عائقا على طريق الهجرة غير الشرعية على الحدود مع بولندا، ويمنح الوقت للدوريات للرد".

المصدر: نوفوستي