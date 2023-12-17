اندلاع حريق في فندق لطالبي اللجوء يدفع المسؤولين للتحقيق في حادثة "إجرامية" بإيرلندا (فيديو)

دان رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار الأحد حريقا "إجراميا" يشتبه بأنه مفتعل لفندق كان من المقرر أن يستقبل طالبي لجوء قرب مقاطعة غالواي، معتبرا أن "لا شيء يبرر العنف".

وكان حريق قد اندلع مساء السبت في فندق "روس ليك هاوس" في مقاطعة غالواي (غرب). وفتحت الشرطة الإيرلندية تحقيقا في "واقعة إجرامية".

Ross Lake House Hotel in County Galway, Ireland, which was due to start taking unvetted migrant men next week, has mysteriously caught fire tonight. pic.twitter.com/LQ03617apw — UK Justice Forum 🇬🇧 Latest Video News Updates! (@Justice_forum) December 17, 2023

ويعتبر الفندق خارج الخدمة منذ سنوات، وكان من المفترض أن يستقبل نحو 70 طالب لجوء في الأيام المقبلة. وسبق أن عمد متظاهرون يعارضون إعادة فتحه لإيواء طالبي لجوء إلى قطع الطريق المؤدي إلى مدخل الفندق السبت احتجاجا.

The reporter for @rtenews is Donncha Ó Murchú @Donnchaom in Rosscahill, Galway where locals are blocking the entrance to the Ross Lake Hotel, earmarked for asylum seekers.



Last night it was burnt down. pic.twitter.com/K2iP1LJ6vA — David Atherton (@DaveAtherton20) December 17, 2023

وأعرب فارادكار في بيان عن "قلق بالغ" إزاء ورود تقارير عن "أضرار يشتبه بأن دوافعها إجرامية لحقت بعدد من الممتلكات في أنحاء البلاد كانت معدّة لإيواء طالبي حماية دولية هنا، بما في ذلك في مقاطعة غالواي ليل السبت.

"Recognise the benefits that legal migration, in general, brings to Ireland”.



Taoiseach Leo Varadkar has condemned a "suspected criminal" fire at a Galway hotel due to host asylum seekers.https://t.co/jLUUaoCLwl — NewstalkFM (@NewstalkFM) December 17, 2023

وأضاف أنه "لا شيء يبرر العنف" أو إشعال حرائق بدوافع إجرامية أو التخريب.

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من جهته، اعتبر وزير الاندماج الإيرلندي رودريك أوغورمان أن الواقعة "تثير قلقا بالغا".

وأكد أنه "يتعيّن على المسؤولين السياسيين من كل الأطياف إدانة هذا العمل المشين والتصريحات التي تبث الخوف والتي شكّلت دافعا له".

يشار إلى أن النقص في المساكن ذات التكلفة المعقولة يتفاقم وأزمة غلاء المعيشة تؤجج مشاعر العداء للوافدين الجدد.

المصدر: أ ف ب