إيرلندا تقرر خفض الدعم المقدم للاجئين الأوكرانيين

أعلنت الحكومة الإيرلندية، يوم الثلاثاء، خفض الدعم المقدّم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، تماشيا مع إجراءات اتخذتها دول أوروبية أخرى.

وقالت الحكومة الإيرلندية في بيان لها: "هذه التغييرات مطلوبة لضمان قدرة إيرلندا على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها الهادفة إلى مساعدة المستفيدين من الحماية المؤقتة، نظرا لأماكن الإقامة المتاحة، ومع توقع أن تستمر إيرلندا في استقبال حوالي 500 وافد كل أسبوع".

وقال رئيس الوزراء ليو فارادكار، أمام البرلمان: "بهذه الإجراءات، ستكون إيرلندا، متماشية مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، في سياق الضغط القوي على قطاع الإسكان".

وصرح وزير الاندماج رودريك أوغورمان خلال مؤتمر صحافي، بأن الحكومة تتوقع انخفاضا في عدد الوافدين الجدد من أوكرانيا.

وبموجب التغييرات التي أُعلن عنها الثلاثاء، والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، ستُوفر الحكومة للوافدين الجدد من أوكرانيا أماكن إقامة لمدة محدودة بـ 90 يوما، ويحق لهم خلال هذه الفترة الحصول على بدل أسبوعي قدره 38,80 يورو لكل شخص بالغ ( مقارنة بـ 220 يورو سابقا)، و29,80 يورو لكل طفل.

وشهدت إيرلندا البالغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة وصول 101,200 شخص إلى أراضيها من أوكرانيا، منهم 74,500 ترعاهم الدولة، ويعمل بينهم أكثر من 16 ألف شخص، وفقا للحكومة الإيرلندية.

المصدر: أ ف ب