مصر تنعي ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية

نعت مصر ضحايا حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية والذي كان قد انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا وعلى متنه المئات من المهاجرين من بينهم مواطنون مصريون.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان يوم الجمعة، إن سفارة مصر في أثينا تتابع مع السلطات اليونانية على مدار الساعة عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثامين الضحايا للتأكد من هوية وأعداد الضحايا من المصريين.

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وأكدت الوزارة أنها تتابع وضع الناجين ممن تم التعرف على هويتهم لتقديم الخدمات اللازمة لهم.

وأضافت الخارحية في البيان: "إذ تؤكد جمهورية مصر العربية مجددا إدانتها بأشد العبارات استمرار قيام العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية باستغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل معرضة حياتهم لمخاطر الموت وفقدان الأمل، تؤكد مصر في هذا الصدد أنها اضطلعت بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لوضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية وكل من تسول له نفسه الانخراط فى تنظيمها او تيسيرها، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود تمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية".

واختتمت بيانها بالقول: "تتقدم حكومة جمهورية مصر العربية مجددا بخالص العزاء والمواساة لأسر وذوى ضحايا هذا الحادث الأليم".

وغرق 79 مهاجرا بينهم مصريون فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين إثر انقلاب مركب للمهاجرين كان يحمل نحو 750 شخصا قبالة اليونان.

وأعلنت أثينا ثلاثة أيام من الحداد الوطني في البلاد بعد مأساة الهجرة الهائلة التي وقعت يوم الأربعاء 14 يونيو في البحر الأيوني قبالة البيلوبونيز.

المصدر: RT