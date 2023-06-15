القبض على 9 مصريين على خلفية غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليونان ووفاة 79 شخصا كانوا على متنه

أوقف تسعة أشخاص يحملون الجنسية المصرية ويشتبه بأنهم مهربون في اليونان، بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية أسفر عن مصرع المئات.

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وقال مصدر لوكالة "فرانس برس" إن من بين المعتقلين قبطان السفينة المثقلة بالأحمال والمتداعية.

وأفاد المصدر ذاته بأن قارب الصيد غادر مصر فارغا قبل أن يأخذ المهاجرين في مدينة طبرق الساحلية الليبية ويتجه نحو إيطاليا.

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية ANA أن المصريين اعتقلوا في ميناء بيلوبونيز في كالاماتا للاشتباه في قيامهم بالاتجار غير المشروع بالبشر.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها تخشى مقتل مئات آخرين في واحدة من أسوأ المآسي في البحر المتوسط منذ عقد.

وقال المتحدث باسم الحكومة إلياس سياكانتاريس يوم الأربعاء إن هناك تقارير غير مؤكدة عن وجود ما يصل إلى 750 شخصا على متن القارب.

المصدر : أ ف ب