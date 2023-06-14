مصرع 78 مهاجرا قبالة السواحل اليونانية

لقي 78 مهاجرا غير شرعي حتفهم قبالة السواحل اليونانية، جراء انقلاب قارب هجرة محمل فوق طاقته.

ووفقا لشبكة CNN، كان القارب الذي غرق قبالة سواحل شبه جزيرة مورا اليونانية في البحر الأبيض المتوسط، متجها من ليبيا إلى إيطاليا.

وقدرت السلطات اليونانية نقلا عن بعض المهاجرين الذين كانوا على متن القارب أن عددهم كان يتراوح ما بين 400 -750 شخصا، أنقد منهم حتى الآن 100 شخص.

وتجدر الإشارة إلى أن أيا من المهاجرين على متن القارب لم يكونوا يرتدون سترات النجاة.

وتشارك ست سفن لخفر السواحل وفرقاطة تابعة للبحرية وعربة نقل عسكرية ومروحية تابعة للقوات الجوية في عمليات البحث عن آخرين يعتقد أنهم في عداد المفقودين.

وألمحت CNN إلى أن هذه أكبر كارثة حدثت منذ مطلع العام الجاري بعدد ضحايا الهجرة في أوروبا.

المصدر: RT