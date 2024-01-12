تنبؤات جيرينوفسكي.. نزاع نووي في الشرق الأوسط بعد استخدام إسرائيل للنووي

توقع السياسي الروسي الراحل فلاديمير جيرينوفسكي عام 2019، أن يندلع نزاع نووي في الشرق الأوسط خلال 10-15 سنة مقبلة، مع استخدام إسرائيل للسلاح النووي ضد فلسطين.

وصرح جيرينوفسكي خلال برنامج تلفزيوني وقتها، بأن "اليهودية العالمية الخفية" تحتاج ببساطة إلى حرب مع العراق وإيران، وأنها تريد "إشعال النار" في الشرق الأوسط بسبب التهديدات التي تواجهها.

وقال الزعيم السابق للحزب الديمقراطي الليبرالي: "أؤكد لكم أن الصراع النووي في الشرق الأوسط أمر لا مفر منه خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، عندما تستخدم إسرائيل السلاح النووي ضد فلسطين".

وذكّرت وسائل إعلام روسية بـ"نبوءة" سابقة لجيرينوفسكي حيث زعم أن إسرائيل لن تنتصر في حرب الشرق الأوسط المقبلة، وقال: "ليس لدى إسرائيل مستقبل. إنهم لن يصمدوا سواء تم اعتماد الخيار السلمي أو الحسم بالقوة".

إقرأ المزيد

يشار إلى أن وزير التراث الإسرائيلي أميحاي إلياهو صرح العام الماضي في رده على سؤال مذيع في الراديو حول ما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة قائلا:"هذا أحد الاحتمالات".

من جانبه علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاركة إلياهو في اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر. كما عبر عن رفضه لتلك التصريحات حول إمكانية إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة، لافتا إلى أنها "غير صحيحة ومنفصلة عن الواقع".