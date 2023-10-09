"طوفان الأقصى" تعيد إلى الذاكرة تنبؤات جيرينوفسكي بشأن الشرق الأوسط وأوكرانيا

على خلفية أحداث إسرائيل وغزة، استذكر رواد شبكات التواصل الاجتماعي تنبؤات الرئيس الراحل للحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي بشأن مصير الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وتناقلت الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو يحتوي على تصريحات لجيرينوفسكي أدلى بها في برنامج تلفزيزني عام 2019، قال فيها إنه "بحلول عام 2024 سيندلع نزاع في الشرق الأوسط سينسي الجميع ببساطة ما هي أوكرانيا".

وافترض جيرينوفسكي أن تلك الأحداث يمكن أن تكون بمثابة بوادر حرب عالمية ثالثة، مشددا على الدور الخاص الذي تلعبه إيران في ذلك.

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وقال: "إيران ليست مثل كوريا الشمالية أو فيتنام، أو كوسوفو. هنا ستحدث التطورات الأكثر فظاعة".

وتتهم إسرائيل إيران بالوقوف وراء الهجوم واسع النطاق الذي شنته حركة "حماس" ضد إسرائيل يوم السبت.

وزعمت تقارير إعلامية أمريكية أن إيران ساعدت "حماس" في التخطيط للهجوم، إلا أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، صرح الأحد بأنه ليس لدى الولايات المتحدة أي دليل على تورط إيران في التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.

المصدر: "نوفوستي"