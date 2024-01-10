 
مباشر

لبنان.. الأمطار تغرق عددا من الطرقات (فيديوهات)

أخبار العالم العربي

لبنان.. الأمطار تغرق عددا من الطرقات (فيديوهات)
AFP
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wr9n

أفادت مراسلتنا في لبنان بأن الأمطار تسببت بتشكل برك مياه بين العاصمة بيروت ومدينة جونية، وصولا إلى طبرجا، ما تسبب بإعاقة حركة السير.

وأوضحت مراسلتنا أن "الأمطار الطوفانية التي تساقطت بين بيروت وجونية وصولا إلى طبرجا، أدت إلى ارتفاع منسوب المياه على الطرقات، ما تسبب بتشكل برك مياه أعاقت حركة السير".

وأظهرت مقاطع فيديو غرق الطرقات بالمياه في منطقتي جونية وذوق مصبح، وتوقف حركة السير نتيجة الأمطار الغزيرة.

إقرأ المزيد
مقاطع فيديو
مقاطع فيديو "صادمة".. بيروت تغرق في الأمطار (فيديوهات)

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا