لبنان.. الأمطار تغرق عددا من الطرقات (فيديوهات)

أفادت مراسلتنا في لبنان بأن الأمطار تسببت بتشكل برك مياه بين العاصمة بيروت ومدينة جونية، وصولا إلى طبرجا، ما تسبب بإعاقة حركة السير.

وأوضحت مراسلتنا أن "الأمطار الطوفانية التي تساقطت بين بيروت وجونية وصولا إلى طبرجا، أدت إلى ارتفاع منسوب المياه على الطرقات، ما تسبب بتشكل برك مياه أعاقت حركة السير".

وأظهرت مقاطع فيديو غرق الطرقات بالمياه في منطقتي جونية وذوق مصبح، وتوقف حركة السير نتيجة الأمطار الغزيرة.

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المصدر: RT