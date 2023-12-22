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مقاطع فيديو "صادمة".. بيروت تغرق في الأمطار (فيديوهات)

مجتمع

مقاطع فيديو
AFP
أرشيف
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وُصفت بـ"الصادمة"، وهي توثق غرق الشوارع في العاصمة اللبنانية بيروت بمياه الأمطار التي تساقطت بغزارة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية مقاطع فيديو تظهر أن مستوى المياه أغرق أكبر آليات الدفاع المدني ارتفاعا في منطقة الكرنتينا.

وأبان مقطع فيديو آخر مشاهد غير مسبوقة من نفق المطار لسحب المواطنين العالقين بسياراتهم منه بواسطة الحبال.

وفي تصريحات لقناة "الجديد"، قال وزير الأشغال العامة علي حمية: "الأمطار الغزيرة كانت متوقعة اليوم، ولكن ما حصل في نهر بيروت كان مفاجئا وعلى البلديات المعنية عدم النوم".

وأضاف حمية: "وزارة الأشغال وحدها لا تستطيع القيام بكافة الإصلاحات وعلى الوزارات والبلديات المعنية عدم التذرع بالمقومات الضعيفة للدولة".

المصدر: "الجديد"

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