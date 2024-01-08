مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في جنوب لبنان (صور + فيديو)

استهدفت مسيّرة إسرائيلية اليوم الاثنين سيارة بقضاء بنت جبيل في جنوب لبنان ما أدى إلى مقتل ركاب السيارة، وجرح آخرين.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن الغارة استهدفت سيارة من نوع "رابيد" على طريق محلة الدبشة ببلدة خربة سلم في قضاء بنت جبيل مطلقة باتجاهها صاروخا موجها، مبينة أن الغارة أسفرت عن وقوع اصابات، كما أدت الى جنوح السيارة إلى جانب الطريق واحتراقها.

استهداف سيارة من طراز هوندا (crv) بغارة مسيرة في بلدة خربة سلم .. pic.twitter.com/eigoWTScJt — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) January 8, 2024

مشهد الغارة التي شنتها مسيرة على سيارة في منطقة الدبشة في خربة سلم جنوبي لبنان pic.twitter.com/iI2WhtTn6h — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) January 8, 2024

السيارة المستهدفة في بلدة خربة سلم pic.twitter.com/7MsLpPnb7F — a.s.kl (@AbirKlait) January 8, 2024

المصدر: RT