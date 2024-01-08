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مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في جنوب لبنان (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في جنوب لبنان (صور + فيديو)
الصورة من مواقع التواصل الاجتماعي
اندلاع حريق في السيارة التي استهدفتها مسيرة إسرائيلية
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استهدفت مسيّرة إسرائيلية اليوم الاثنين سيارة بقضاء بنت جبيل في جنوب لبنان ما أدى إلى مقتل ركاب السيارة، وجرح آخرين.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن الغارة استهدفت سيارة من نوع "رابيد" على طريق محلة الدبشة ببلدة خربة سلم في قضاء بنت جبيل مطلقة باتجاهها صاروخا موجها، مبينة أن الغارة أسفرت عن وقوع اصابات، كما أدت الى جنوح السيارة إلى جانب الطريق واحتراقها.

المصدر: RT

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