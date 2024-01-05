قائد الدعم السريع: ملتزمون بوقف إطلاق النار في السودان

أكد قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو التزامه بوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب، حتى مع عدم إحراز أي تقدم في مفاوضات السلام.

قال دقلو في بيان عقب اجتماعه في بريتوريا مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، إنه أطلعه على "الجهود الكبيرة المبذولة لإنهاء هذه الحرب".

قال دقلو: "أكدت التزامنا الثابت بوقف الأعمال العدائية"، على الرغم من أنه لم يذكر ما إذا كان سيلتقي بالبرهان أو متى. اتفق الجنرالان المتحاربان الشهر الماضي على عقد اجتماع مباشر وبدء محادثات حول وقف محتمل لإطلاق النار، وفقا للهيئة الإقليمية لشرق إفريقيا (إيغاد).

وقال فنسنت ماجوينيا، المتحدث باسم رامافوسا، خلال اجتماعه مع دقلو، إنه يأمل أن يكون هناك "حوار وشيك وجها لوجه" بين دقلو والبرهان، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

يذكر أن دقلو يقوم بجولة في الدول الإفريقية، وقد التقى بالرئيس الكيني ويليام روتو يوم الأربعاء بعد زيارات قام بها إلى أوغندا وإثيوبيا وجيبوتي.

وكان من المقرر أن يلتقي البرهان مع دقلو يوم 28 ديسمبر في جيبوتي، لكن اللقاء تأجل وفق ما أعلنت وكالة السودان للأنباء "سونا".

المصدر: AP + RT