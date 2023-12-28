رئيس الوزراء الإثيوبي يستقبل حميدتي في أديس أبابا (صور)

استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الخميس، قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في أديس أبابا.

وقال أحمد في منشور عبر منصة x: "استقبلت في وقت سابق اليوم محمد حمدان دقلو والوفد المرافق له للتباحث حول تأمين السلام والاستقرار في السودان".

Earlier today I received Mohamed Hamdan Dagalo and his delegation for a discussion on securing peace and stability in the Sudan. pic.twitter.com/D7IDwFTHih — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) December 28, 2023

ووصل حميدتي، في وقت سابق اليوم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وكان في استقباله بمطار بولي الدولي وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود في إحلال السلام في السودان، بعد الحرب التي أودت بحياة الآلاف من السودانيين وشردت الملايين.

وكان من المقرر أن يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان مع حميدتي اليوم في جيبوتي، لكن اللقاء تأجل وفق ما أعلنت وكالة السودان للأنباء "سونا".

وحسب الوكالة، "أعربت حكومة السودان عن أسفها لمماطلة قيادة المليشيا المتمردة في تحكيم صوت العقل، وعدم رغبتها في إيقاف تدمير السودان وشعبه، ويتضح ذلك من عدم استجابتهم لحضور الاجتماع".

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية السودانية أنها تلقت مذكرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي، تفيد بعدم تمكن قائد قوات الدعم السريع من الوصول إلى جيبوتي لعقد اللقاء وذلك لأسباب فنية، مؤكدة أنه سيتم التنسيق مجددا لعقد اللقاء خلال الشهر المقبل.

المصدر: RT + وكالات