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مصر تعلن مطلبها إزاء "التحركات والإجراءات" التي تقوض استقرار الصومال والقرن الإفريقي

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مصر تعلن مطلبها إزاء
Globallookpress
شرطة للحراسة قرب موقع هجوم إرهابي في مقديشو الصومال - أغسطس 2022
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أكدت مصر معارضتها لأية إجراءات من شأنها الاعتداء على سيادة الصومال، مشددة على حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده، وضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة الجمهورية الشقيقة.

وأعلنت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، ملاحظتها تزايد التحركات والإجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها، والتي تقوض من عوامل الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

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وأكدت أن هذه التحركات تزيد من حدة التوترات بين دولها، في الوقت الذي تشهد فيه القارة الإفريقية تزايدا في الصراعات والنزاعات التي تقتضي تكاتف الجهود من أجل احتوائها والتعامل مع تداعياتها، بدلا من تأجيجها على نحو غير مسؤول.

 كما ‌‎شددت الخارجية على ضرورة احترام أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، ومبادئ الاتحاد التي تنص على ضرورة احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال وعدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.

وطالبت مصر بإعلاء قيم ومباديء التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق مصالح شعوب المنطقة، والامتناع عن الانخراط في إجراءات أحادية تزيد من حدة التوتر وتعرض مصالح دول المنطقة وأمنها القومي للمخاطر والتهديدات.

المصدر: RT

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