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السيسي يبحث هاتفيا مع نظيره الصومالي سبل تطوير التعاون المشترك

أخبار العالم العربي

السيسي يبحث هاتفيا مع نظيره الصومالي سبل تطوير التعاون المشترك
(الرئاسة المصرية)
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تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون المشترك.

وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان أن الاتصال تناول "استمرار التنسيق وتعميقه في مختلف المجالات، بما يتفق والطبيعة التاريخية للعلاقات بين البلدين".

كما تطرق الحديث للأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس السيسي"موقف مصر الثابت بالوقوف إلى جانب الصومال الشقيق، ودعم أمنه واستقراره".

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المصدر: RT + الرئاسة المصرية

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