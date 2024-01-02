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الصحة في غزة تعلن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي بالقطاع إلى 22185

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الصحة في غزة تعلن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي بالقطاع إلى 22185
Globallookpress
انتشال ضحايا القصف الإسرائيلي بقطاع غزة
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أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 22185 قتيلا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

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وقالت الوزارة في بيان مقتضب "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22185 شهيدا و57035 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

ودخلت الحرب في غزة اليوم الثلاثاء يومها الـ88، حيث تستمر القوات الإسرائيلية بعملياتها البرية داخل القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي وغارات جوية، وسط كارثة إنسانية وصحية متفاقمة، يعاني منها الفلسطينيون.

المصدر: RT+ أ ف ب

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