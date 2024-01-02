مراسلنا: اشتباكات عنيفة في حيي الدرج والتفاح شمال قطاع غزة

أفاد مراسلنا، اليوم الثلاثاء، بأن اشتباكات عنيفة تدور في عدد من أحياء مدينة غزة، شمال القطاع، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عمليات مشتركة على طول ساحل القطاع.

وقال المراسل، إن اشتباكات عنيفة تدور بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة في حيي التفاح والدرج شمال شرقي مدينة غزة.

ولفت المراسل كذلك، إلى أن اشتباكات عنيفة تخوضها الفصائل الفلسطينية أيضا في منطقة التوام شمال قطاع غزة.

وفي هذا السياق، أعلنت "كتائب المقاومة الوطنية قوات الشهيد عمر القاسم"، أنها تمكنت من قنص جندي إسرائيلي في محيط سوق الشيخ رضوان بمدينة غزة، مؤكدة إصابته إصابة مباشرة.

يأتي ذلك، في اليوم 88 من عمر الحرب في قطاع غزة، حيث تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها البرية داخل القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي وغارات جوية، وسط كارثة إنسانية وصحية متفاقمة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أن قواته البحرية والجوية والبرية تنفذ عمليات مشتركة "لتحييد الإرهابيين والمتفجرات على طول ساحل قطاع غزة".

ولفت إلى أنه قتل 3 عناصر من حماس جنوب مدينة غزة بقصف جوي، أدى أيضا إلى انفجارات ثانوية ما يشير إلى تخزين كميات كبيرة من الأسلحة، وفق بيان الجيش الإسرائيلي.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت أمس عن تمكن الفصائل الفلسطينية المقاتلة في غزة وعلى رأسها كتائب القسام، من إطلاق عدد من الصورايخ من منطقة شمال قطاع غزة كانت القوات الإسرائيلية أعلنت بوقت سابق أنها سيطرت عليها.

المصدر: RT