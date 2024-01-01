في آخر يوم من العام.. وصول مصيدة قلب مفاعل "الضبعة" النووية (صور)

وصلت مصيدة قلب مفاعل الوحدة النووية الـ2 لمحطة "الضبعة" إلى ميناء الضبعة التخصصي المصمم خصيصا لاستقبال معدات المحطة النووية بالضبعة، مع تطلعات لتنفيذ معالم المشروع خلال 2024.

وقال رئيس مجلس إدارة "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء" أمجد الوكيل لـRT: "تم الانتهاء من كافة معالم المشروع المخطط لها خلال العام 2023"، وأعرب عن سعادته بإتمام معالم تنفيذ المشروع على أكمل وجه.

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هذا وقد أبحرت سفينة الشحن التي تحمل باقي مكونات مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية مغادرة روسيا الاتحادية، ووصلت إلى رصيف "الضبعة" البحري التخصصي يوم 31 ديسمبر 2023 في الساعة الـ09:00 حيث بدأت بالفعل بتفريغ حمولتها بأمان وفق المخطط.

الجدير بالذكر أن مصيدة قلب المفاعل تعد أحد العناصر الأساسية في نظام السلامة للمحطة، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة "الضبعة" النووية.

وأيضا هي إحدى المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور 3+، وعبارة عن نظام حماية فريد يتم تركيبة أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة.

وتشيد شركة "روس آتوم" عملاق الطاقة النووية الروسي محطة "الضبعة" بأفضل التقنيات وأعلى معايير الأمان والسلامة عالميا، والتي تحددها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: RT

القاهرة ناصر حاتم